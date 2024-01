‘Não quero ganhar’, diz Maycon que está no paredão do BBB24

O brother Maycon surpreendeu os telespectadores ao fazer um desabafo sobre a sua intenção dentro do BBB24, da Globo. Durante a primeira festa da temporada na madrugada desta quinta-feira, 11, ele conversou com Lucas Pizane sobre a conversa que teve com Davi. Ele contou que o rapaz indicou que ele seria seu alvo em um paredão caso ganhe o poder do Líder.

Assim, Maycon declarou que não tem o desejo de ganhar o reality show. “Irmão, não quero ganhar, eu quero viver até o último dia. Eu não quero grana, eu quero viver o meu sonho. E meu sonho é permanecer dentro dessa casa”, disse ele.

Vale lembrar que Maycon disputa a preferência do público no primeiro paredão do BBB 24 contra Giovanna e Yasmin Brunet. Um dos três será eliminado na noite desta quinta-feira, 11.

Fonte: Revista Caras

