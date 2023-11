"Não estou em um relacionamento", diz Bruna Biancardi sobre Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi se pronunciou nesta terça-feira (28) sobre o fim do namoro com Neymar Jr. Os dois tiveram uma filha, Mavie, em outubro. "Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", escreveu a modelo em seus stories no Instagram.

"Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias."

Foto por reprodução/Instagram

Não se sabe exatamente a quais notícias Biancardi se refere. Recentemente, entretanto, o craque Neymar Jr realizou mais uma que contou com um detalhe inusitado: ele estaria bem interessado em uma das convidadas da farra que realizou. Segundo informações de uma colunista, o craque teria dado em cima da atriz influenciadora Nathalia Morais. Só que o flerte não foi pra frente. Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, ela não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o craque teria reclamado da postura da atriz. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta, segundo fontes desta coluna.



