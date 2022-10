"Não estava sabendo": diz Jojo Todynho sobre separação

Da Redação

Os dois completaram um ano de relacionamento em agosto e se casaram em janeiro deste ano

Jojo Todynho foi pega de surpresa com o anúncio de Lucas Souza sobre o fim do casamento dos dois. Neste sábado (8), a cantora publicou um vídeo no Stories mostrando que estava no shopping quando o militar fez a publicação nas redes sociais.

"Boa tarde, meus amores. Olha, gente. Estou no shopping, vou sentar para ler. Não estou sabendo de nada. Vim trazer minha afilhada para comprar um presente dela", disse Jojo.

"Hoje tivemos uma briga de casal como todo mundo. Ele tomou a atitude dele e está certo. Se ele tomou, está tudo maravilhosamente bem. E é isso. Vamos curtir o sábado! Fiquem com Deus! Desde já quero agradecer todos pelas mensagens de carinho. Estou bem, gente", finalizou.

Os dois completaram um ano de relacionamento em agosto e se casaram em janeiro deste ano. "Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém", disse Lucas ao anunciar o fim do casamento

