'Não é fácil', diz Larissa Manoela sobre diagnóstico de endometriose

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A atriz, de 21 anos de idade publicou um desabafo no seu perfil do Twitter

Larissa Manoela publicou um desabafo no seu perfil do Twitter, nesta terça-feira (20), para contar aos fãs sobre o diagnóstico de endometriose e ovário policístico. A atriz, de 21 anos de idade, comentou seu estado de saúde e afirmou ter ficado "desestabilizada".

continua após publicidade .

"Ontem, através de um ultrassom detalhado, eu descobri que, além de endometriose, eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher", desabafou a jovem.

"O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas estou certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças!", disse Larissa no texto.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Viih Tube anuncia gravidez do primeiro filho com o ex-BBB Eliezer

Na publicação na rede social, fãs e outras celebridades se manifestaram e demonstraram apoio para a artista. "Vai dar tudo certo", disse uma fã. Confira:

Ontem através de um ultrassom detalhado eu descobri que além de endometriose eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas tô certa de que vou encontrar o melhor tratamento pra ambas as doenças! continua após publicidade . September 20, 2022





O que são?

A endometriose é uma alteração no funcionamento do normal do organismo inflamatória provocada por células do endométrio, o tecido que reveste o útero. Em vez de essas células serem expulsas durante a menstruação, elas se movimentam no sentido oposto e podem ir parar nos ovários ou na cavidade abdominal, local em que voltam a se multiplicar e a sangrar.



Já a síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal comum, que provoca a presença de cistos, que pode causar mudanças no ciclo menstrual e acne, por exemplo.

continua após publicidade .





Fonte: Informações da Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News