Não deixe que a intransigência atrapalhe seu relacionamento

Alerta

Os arianos acordam no alerta e ficam nesta fase até às 20h48, e os astros indicam rotina enquanto durar este período. Não deixe que a intransigência atrapalhe o relacionamento com à família. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos.

Áries – Em geral, a ariana pensa muito antes de ter filhos, pois acima de tudo ela preza sua liberdade. No entanto, quando os têm, sua dedicação é total. Não suporta a rotina e assim procura criar um ambiente saudável. C. 054 M. 4983

Touro – Possui um grande espírito de luta. Não poupa esforços para alcançar uma posição que dê a estabilidade para oferecer aos filhos. Por amar demais, ela os mima e tende a sufocar a personalidade deles. C. 545 M. 2021

Gêmeos – É uma mãe dedicada, capaz de passar uma tarde inteira brincando com eles somente para vê-los sorrindo. Não suporta a solidão e, quando os filhos estão por perto, ela se sente plenamente realizada. C. 932 M. 0470

Câncer – É uma mãe extremamente preocupada. Para ela, são verdadeiros tesouros a quem dedicará todas as atenções. Às vezes exagera nos cuidados, pois está sempre querendo protegê-los de tudo. C. 690 M. 7255

Leão – Tem uma personalidade marcante, e o jeito alegre de encarar a vida são qualidades que exaltam a maneira de ser. Geralmente seus filhos tem muito orgulho dela e a consideram uma pessoa muito especial. C. 423 M. 5137

Virgem – Esta mãe tem como característica marcante a compreensão, é extremamente atenciosa e dedicada, além de simpática. Se precisar fazer críticas, ou mesmo dar conselhos, o fará com clareza. C. 389 M. 8504

Libra – Esta mãe recebe influências de Vênus, o planeta do amor. Com isso, não é difícil imaginar o quanto é carinhosa. É uma mãe muito preocupada. E isso tem uma razão: ela tem medo de perdê-los. C. 867 M. 2498

Escorpião – É uma mãe que tem personalidade forte e intuitiva, basta olhar para os filhos e saber o que se passa com eles. É capaz de passar por cima de qualquer obstáculo para fazê-los felizes. C. 484 M. 6873

Sagitário – Reúne qualidades que a definem como uma mulher otimista, uma mãe sensacional. Se os filhos apresentam algum problema, imediatamente ela se dispõe a ajudá-los, agindo sempre com tranquilidade. C. 293 M. 5312

Capricórnio – Tem um desejo profundo de se realizar em todos os sentidos. O amor que dedica aos seus filhos é algo realmente bonito, pois ela se faz presente em todas as fases da vida deles. C. 711 M. 9665

Aquário – A aquariana é muito viva e inteligente. A mãe de Aquário é simplesmente brilhante. Ela sabe como ninguém por em prática tudo o que aprendeu durante sua vida, para educar os seus filhos. C. 576 M. 1049

Peixes – É uma sonhadora e entrega-se as fantasias e muda de humor com frequência. Procura sempre ser compreensível com seus filhos, tem beleza e é graciosa. Sentimental é uma boa mãe e esposa. C. 108 M. 3726