Namoro ou amizade? Sarah Aline e Ricardo Alface curtem noite juntos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foto postada nos stories do Instagram dos ex-BBBs

Os ex-participantes do Big Brother Brasil 2023 Sarah Aline e Ricardo Alface surgiram juntinhos na noite desta terça-feira (2/5). A psicóloga e o biomédico mostraram em suas rede sociais que se encontraram para curtir um "date" diferente.

continua após publicidade .

Em São Paulo, cidade onde a ex-sister reside, ela e Ricardo visitaram o estádio do Corinthians para acompanhar o jogo do time e foram tietados por vários fãs. Além de tirarem fotos com as pessoas que os abordaram no local, Sarah Aline e Ricardo Alface posaram para um clique juntinhos.

- LEIA MAIS: Susana Vieira revela segredo da beleza aos 80 anos; saiba qual

continua após publicidade .

Enquanto a moça apareceu dando um sorriso ao ser abraçada por Alface, ele fez carão para o clique. "Jogo é jogo", falou o ex-brother que fez de tudo para movimentar o "game" do BBB 23.

Desde que deixaram o reality show, os dois estão mais juntos do que nunca e estão despertando a curiosidade dos internautas sobre um possível namoro. No último sábado (30/4), os ex-BBBs também foram vistos curtindo uma noitada.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News