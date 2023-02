Namorado de Paolla Oliveira se declara e encanta web

Da Redação

O cantor de samba Diogo Nogueira publicou em seu Instagram na manhã desta quinta-feira (09) que estava com saudades da sua amada, a atriz Paolla Oliveira. O cantor fez uma montagem com várias fotos do casal, e escreveu na legenda “Saudade Moça Bonita”.

A atriz respondeu o post com vários emojis e disse que também estava com saudades.

O cantor está em uma turnê pela Europa onde realiza vários shows. Em seu Instagram ele já registrou sua passagem por Madrid e Barcelona.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz e o cantor.

“Casal lindo perfeito se isso não é amor eu não sei pq tudo indica que vcs nasceram um para o outro tem cumplicidade quando vejo vcs juntos no palco parece um casal nota 100 que Deus abençoe sempre essa união”.

“Lindos shipoo muitooooo”

“Casal mais lindo do Brasil!”

Veja a publicação:





