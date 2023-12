Namorada termina relação com Luva de Pedreiro e troca nome do filho

Desde que anunciou a gestação do primeiro filho, Luva de Padreiro bateu o martelo e decidiu homenagear o ídolo do futebol com o nome do menino, que seria Cristiano Ronaldo Jr. Mas parece que a mãe do pequeno não gostou nada da escolha. Távila Gomes teria colocado um ponto final no namoro e escolhido um novo nome para o herdeiro.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Larissa Manoela dá pausa em lua de mel; saiba o motivo

Segundo o jornal Extra que já noticiou algumas crises no relacionamento do influenciador, o casal havia superado os desafios e estava feliz com a relação. Entretanto, tudo mudou ao longo desta última semana, quando uma fonte revelou que a influenciadora não só decidiu terminar o namoro, mas também escolheu batizar o filho com o nome de Davi.

continua após publicidade

Embora o jornal não tenha revelado o motivo do término, foi noticiado que os dois protagonizaram um novo desentendimento. Nas redes sociais, Távila não comentou sobre os rumores, enquanto Luva de Pedreiro usou o perfil dele para se declarar ao ídolo do futebol em meio às especulações envolvendo o nome do filho. Pouco tempo depois, ele apagou a declaração.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Vale lembrar que Luva de Pedreiro e Távila Gomes se conheceram na festa 'Farofa da Gkay', evento no qual ela trabalhou como recepcionista. Meses depois, eles apareceram juntos nas redes sociais e ela viajou com o influenciador para o exterior. Em junho, os dois descobriram que estavam esperando o nascimento do primeiro filho.



Siga o TNOnline no Google News