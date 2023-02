Namorada de Piqué ganha apelido dos amigos do ex-zagueiro; saiba mais

Da Redação

Piqué assumiu a namorada recentemente, mas relação é antiga

O relacionamento de Gerard Piqué e Clara Chía vai de vento e popa. Tanto que a jovem já parece muito bem integrada entre os amigos do jogador. De acordo com a imprensa espanhola, a relação de Clara com os amigos de Piqué é muito boa, ao contrário do que acontecia nos tempos em que ele era casado com Shakira. Entre eles, a estudante já até ganhou um apelido especial: La Nueva Patrona, ou A Nova Patroa, em tradução livre.

O apelido dado a Clara não é nada original: Shakira já era chamada de "La Patrona" pelos amigos de Piqué.

BOATOS DE GRAVIDEZ

Clara Chía está mais do que nunca no olho do furacão. No último final de semana, ela precisou ser atendida em um hospital particular de Barcelona. Segundo o espanhol El Período, a namorada de Piqué sofreu um ataque de ansiedade e foi atendida no Hospital Quirónsalud. Ela está sobrecarregada e não aguenta mais os ataques que sofre nas redes sociais.

Dias depois, começaram a circular boatos de que Clara estaria grávida após a repercussão de uma foto do casal em uma farmácia de Paris. O programa "Chisme No Like" afirmou que o casal teria comprado um teste de gravidez nesta ocasião. Ainda de acordo com o veículo, o jogador publicou a foto com a namorada não como uma provocação contra Shakira e, sim, como uma forma de assumi-la publicamente antes de anunciar uma gravidez ao público. A imprensa espanhola, no entanto, não acredita que a informação seja verdadeira.

fonte: Reprodução/Instagram Shakira ganhou um bolo de aniversário com várias referências a seu último sucesso com indiretas ao ex-marido

ANIVERSARIANTES DO DIA

Separados desde julho do ano passado, Piqué e Shakira fazem aniversário nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. A cantora compartilhou uma foto nas redes sociais de um bolo com várias referências a música feita há duas semanas, que tem versões interpretados como indiretas ao ex-zagueiro.

Nas redes sociais, a cantora publicou a foto do bolo, com figurinhas uma Ferrari, um carro da marca Twingo e um relógio da empresa Casio. Os itens fazem parte da música 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53'. Na canção, a colombiana canta: "Você trocou uma Ferrari por um Twingo" e "Você trocou um Rolex por um Casio".

Com informações da Purepeople.

