Namorada de Neymar posa de biquíni e exibe barriga de gravidez; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bruna Biancardi e Neymar junior

Bruna Biancardi, de 29 anos, mostrou novamente sua barriga de grávida nas redes sociais e encantou os fãs. Nesta segunda-feira (15), a influenciadora digital usou os stories do Instagram para postar algumas fotos do seu primeiro filho ainda no "forninho".

continua após publicidade .

A nova mamãe do pedaço, que espera um bebê fruto do seu relacionamento com o jogador Neymar, apareceu com um biquíni preto acariciando a barriga. Em uma outra foto, ela posa ao lado dos seus cachorros. Como legenda, Biancardi optou apenas por um coração rosa de brilhos.

- LEIA MAIS: Filha de Virginia Fonseca deixa os fãs chocados com look de frio; veja

continua após publicidade .

Além disso, neste domingo (14), durante seu primeiro Dia das Mães, Bruna recebeu um buquê de flores de Neymar, acompanhado por um cartão e uma bela declaração: “Para a mamãe mais linda do mundo. Beijos, Neymar”.

Apelido carinhoso

O bebezinho, que ainda nem nasceu, já conquistou o coração dos papais e também dos fãs. Os seguidores do casal aproveitaram a oportunidade e criaram um apelido carinhoso para o pequeno: "Neyném". A junção entre as palavras Neymar e neném já ganhou os fãs e, aparentemente, "grudou".

Veja a publicação de Bruna Biancardi:

fonte: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News