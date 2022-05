Namorada de Conrado pede orações pela saúde do sertanejo

Da Redação

Namorada do sertanejo João Vitor Moreira Soares, mais conhecido como Conrado, Anna Moraes postou nas redes sociais, no domingo (8), um pedido de orações pela saúde do cantor.

Conrado se encontra internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro, em São Paulo. O último boletim médico sobre o cantor foi divulgado às 16h desta segunda-feira (9).

"Peço orações e todas as energias positivas de vocês ao nosso João (Conrado) e também ao Júlio César. Creio que Deus é a cura, e Ele já deu a cura aos dois. Pai, eu confio em ti!", escreveu Anna.

O músico ficou ferido após acidente no último sábado (7), que aconteceu na Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu (SP). Na ocasião, o cantor Aleksandro não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi enterrado nesta segunda-feira, em Londrina.

Além do sertanejo, outras cinco pessoas morreram no acidente. Onze membros da equipe, que também estavam no veículo, precisaram ser hospitalizados.

Na postagem de Anna, ela também mencionou o músico Júlio César Bigoli Lopes, que está internado no mesmo hospital que Conrado, também em estado grave.

Com informações do g1.