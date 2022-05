Namorada de Conrado conta como cantor reagiu ao acidente

Da Redação

Conrado segue se recuperando na UTI do Hospital Regional de Registro (SP) depois do grave acidente de ônibus que vitimou seis pessoas. Anna Moraes, namorada do cantor, revelou nesta quinta-feira (12) que ele ficou muito abalado ao descobrir a morte de aleksandro.

“Os dias não têm sido fáceis, mas, como vocês já sabem, ontem tivemos uma grande vitória! Meu João acordou, está consciente e muito abalado com o ocorrido. Ele se lembra de algumas coisas, mas, na medida do possível, está bem”, contou ela. Conrado está lúcido e já respira sem a ajuda de aparelhos.

A moça também se emocionou ao ver Conrado se comunicando. “Eu sabia que Deus estava providenciando esse momento. Foi tão lindo, tão cheio de graça e luz. Obrigada, papai do céu, pela vida do João”, escreveu.

Anna também aproveitou para agradecer todo o carinho que vem recebendo após o acidente.

O acidente ocorreu no km 402 da rodovia, que liga São Paulo à região sul do país. Conrado e Aleksandro tinham se apresentado em Tijucas do Sul, no Paraná, e se dirigiam a São Pedro, onde iriam cantar à noite deste sábado.

De acordo com informações dos bombeiros, 7 viaturas e 18 socorristas atuam no atendimento às vítimas. Com 19 anos de carreira, Conrado e Aleksandro lançaram cinco álbuns e emplacaram sucessos como Só Se For Gelada, Halls Preto, Certos Detalhes (com Luan Santana), Bão com Força, Põe no 120 e Camionete Inteira.

