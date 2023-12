Naldo e Moranguinho perdem processo para MC Créu

Siga o TNOnline no Google News

Naldo e Moranguinho enfrentaram uma derrota para MC Créu na Justiça. A briga entre eles começou durante a participação de Ellen Cardoso e o cantor em A Fazenda. Créu é representado pelo advogado Daniel Blanck.

Depois dos três trocarem insultos públicos, o casal entrou com um processo para que a voz do sucesso Dança do Créu apagasse publicações sobre eles, e também tentaram impedir que ambos fossem mencionados pelo ex-parceiro de Mulher Melancia, alegando difamação e danos morais.

O casal também solicitou uma retratação pública do MC e uma indenização de 40 salários-mínimos por danos morais.

O juiz do caso argumentou que Moranguinho participou de um reality show, onde os participantes são expostos a atividades que envolvem a expressão de opiniões, positivas e negativas. Assim, o juiz entendeu que, dentro desse contexto específico, as palavras de Créu não ultrapassaram os limites esperados pelo programa.

Quanto às alegações de insultos proferidos por Creu em um vídeo postado nas redes sociais, a sentença indicou que, após uma análise minuciosa, não foi possível comprovar o insulto alegado. O juiz destacou que tanto MC Créu quanto Naldo trocaram ofensas nas redes sociais.

