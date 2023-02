Naldo consegue foto ao lado de Gisele Bündchen, na Sapucaí

Da Redação

Naldo finalmente conseguiu um registro ao lado de Gisele

Naldo finalmente conseguiu um registro com Gisele Bündchen na Sapucaí. Após dizer que foi ele o responsável por convencer a modelo a passar o carnaval no Rio, o cantor driblou os seguranças e fez uma foto com a top no camarote N1, da qual ela foi musa.

O cantor compartilhou o registro nas redes sociais e ainda mandou um recado para quem duvidou da sua amizade com a modelo: "Eu não minto nunca". O cantor ainda afirmou que participou de um after com Gisele após a Sapucaí.

Na semana passada, durante entrevista ao podcast Flow, o funkeiro disse que Gisele só pisou em solo brasileiro porque ele conseguiu convencê-la, após ela ter sido convidada por algumas marcas.

"Eu fiz um show lá em Miami (nos Estados Unidos), e a Gisele estava lá naquele dia. A a gente se tornou amigos. Trocamos telefone e começamos a conversar a partir de então. Aí eu convidei a Gisele pra vir pro Carnaval este ano. A Brahma convidou, outras pessoas convidaram, e eu convenci ela a estar aqui", afirmou Naldo.

As informações são do site Extra.

