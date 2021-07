Da Redação

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os aquarianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado. Adie viagens e mudanças domésticas. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Aproveite para acertar o seu trabalho. O final de semana promete um ambiente de harmonia. Pode aceitar convites para estar ao lado da família. Tudo azul no amor. C. 051 M. 5977

Touro – Tudo caminha como o planejado em seus projetos. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Não faltarão carinhos e compreensão no amor. Saia para encontros com a família. C. 890 M. 7148

Gêmeos – Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças que vem adiando em seu trabalho. Dia positivo para sair da rotina e se divertir. Amor com carinhos. Final de semana de bons fluídos. C. 604 M. 8295

Câncer – O final de semana promete alegrias com seus familiares. Programe viagens, passeios ou mesmo ficar em casa ao lado do seu par afetivo. Proteção de pessoas interessadas no seu sucesso. C. 473 M. 2652

Leão – A fase do seu aniversário é positiva para acertar tudo o que estava pendente. Dia positivo. No amor, deixe as boas energias tomarem conta do seu relacionamento. C. 935 M. 6313

Virgem – Os astros pedem paciência em tudo o que for realizar. Resolva as pendências uma de cada vez. A fase antes do aniversário indica alguns problemas. Dê atenção às necessidades da pessoa amada. C. 729 M. 3281

Libra – Suas ideias recebem apoio de todos à sua volta no campo de trabalho. O dia promete ser positivo para encontros com a família e amigos. Descontraia-se, evite a rotina. Amor com carinhos. C. 517 M. 9092

Escorpião – Um período de perspectivas promissoras. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa com seu par afetivo. C. 342 M. 8526

Sagitário – O trabalho caminho como o esperado. Abuse da simpatia e sensualidade na vida afetiva. Fase para aproveitar a companhia da família e amigos. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. C. 112 M. 4031

Capricórnio – A fase positiva abre espaço para você colocar em prática mudanças em sua vida profissional. Saia para se divertir com seu par afetivo. Positivo para viagens a passeio e encontros de amigos. C. 668 M. 1809

Aquário – Você passa o dia no alerta, e a rotina é o caminho a ser seguido. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo e família. Viagens desfavorecidas. Saúde em leve baixa. C. 233 M. 0761

Peixes – Coloque energia em tudo o que for realizar e alcançará ótimos resultados. Pode contar com apoio da família e amigos. Demonstre o que sente na vida a dois. Viagens favorecidas. C. 086 M. 5445