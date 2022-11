Na Bahia, Cláudia Leitte toma vaia e ouve gritos a favor de Lula

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cantora publicou stories da apresentação de sexta (04) em Salvador

As polêmicas decorrentes do resultado das urnas nas eleições presidenciais parecem não ter fim. Na noite desta sexta-feira (05), em Salvador, na Bahia, a cantora Claudia Leitte foi vaiada durante uma micareta. A plateia conseguiu interromper a apresentação da cantora e entoou o grito “Olê, olê, olê, ola, Lula, Lula”.

continua após publicidade .

A cantora não fez qualquer referência durante a micareta. Mas em dado momento, uma grande número de pessoas passou a provocar Claudia Leitte, puxando o coro em favor de Lula. Ela foi rotulada na campanha como eleitora de Bolsonaro e a Bahia foi marcada pelos votos dados a Lula.

Cláudia Leitte manteve a pose e não perdeu a esportiva. Em determinado momento, ela disse que todos vivem em um ambiente democrático, quando recebeu algumas vaias. “Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse a artista.

continua após publicidade .

No período eleitoral, ela se envolveu em algumas polêmicas políticas. Numa delas, postou um stories em que mostrava em sua casa um abajur em formato de arma, uma Bíblia e uma foto dela em família. Foi o suficiente para que muitos seguidores entendessem as conotações políticas pró-Bolsonaro. Cláudia Leitte também foi “cancelada” nas redes quando os fãs descobriram uma aproximação dela com o cantor gospel André Valadão, apoiador declarado do presidente que perdeu a eleição na tentativa de um segundo mandato.

a cara da claudia leitte quando começam a puxar o coro pra lula kkkkk ela merece muito pic.twitter.com/UUyyeAye94 — matheus (@whomath) November 5, 2022

Siga o TNOnline no Google News