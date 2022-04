Mylene Fakhouri viraliza na internet mostrando seu trabalho

Da Redação

Dra. Mylene Fakhouri

A lipoaspiração, em geral, surgiu pela primeira vez no início da década de 1980, por meio do cirurgião francês Yves Gerard Illouz, e continua sendo um dos métodos mais eficazes para o tratamento do contorno corporal.

Contudo, com o passar do tempo a tecnologia foi evoluindo e essa mesma modalidade ganhou novas vertentes, onde os profissionais passaram a usar o procedimento em outras partes do corpo, como a lipoaspiração de papada.

Não há como negar que o mercado de harmonização facial não para de crescer, onde cada dia mais os indivíduos procuram ajuda para corrigir pequenas imperfeições do rosto, e a lipoaspiração de papada aparece dentre os mais procurados, pois renova completamente a aparência através de uma cirurgia rápida, sem dor e que não exige um grande tempo de recuperação.

Dra. Mylene Fakhouri especialista nesta nova técnica

Dra. Mylene Fakhouri, especialista em lipoaspiração de papada de alta definição, está fazendo sucesso nas redes sociais ao compartilhar o antes e depois de suas pacientes, que não só ganham um rosto mais ‘jovial’ por meio deste método, mas também, realizam diversos procedimentos que fazem parte da harmonização facial, como bioestimulador de colágenos, preenchimento nos lábios, bigode chinês e outras marcas de expressão.

Cirurgiã dentista desde 2006 e pós-graduada em harmonização facial, a Dra. Fakhouri possui um método personalizada para cada cliente. Onde, a especialista estuda as melhores viáveis para cada indivíduo. Assim, possibilitando resultados incríveis, totalmente harmônico e natural, como deve ser.

Dra. Mylene Fakhouri vem firmando o seu nome no universo da estética e se destacando em meio a tantos profissionais. Tudo isso, porque Dra. Mylene traz com ela sua grande bagagem profissional, muito conhecimento, técnicas e inovações que tornam a lipoaspiração de papada e outros tratamentos ainda mais simples e indolores.

Afinal, chega de sofrimento para ficar bonito, não é mesmo?

Então, se você quer dar um UP na aparência e parecer ainda mais jovem e feliz, acompanhe Mylene Fakhouri por meio das redes sociais.

Com este currículo e tantos cases de sucesso, não há dúvidas de que você também vai querer passar pelas mãos da doutora e renovar a autoestima. Não perca tempo, realize seu sonho agora!