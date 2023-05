Mussi, Amanda e Domitila: Globo investe em ex-BBBs

De olho no talento e engajamento de ex-participantes do Big Brother Brasil, a Globo decidiu investir em alguns nomes que foram convidados para participar de um curso dentro da emissora, o "Cria Globo de Apresentadores".

Da última edição, a campeã Amanda Meirelles, Ricardo Alface, Sarah Aline e Domitila foram confirmados para o curso e farão um intensivo de comunicação e de como se portar frente às câmeras a partir da segunda quinzena de junho.

Ricardo Alface, por exemplo, já vem buscando oportunidades de apresentar programas dentro da própria Globo. Ele comandou o Globo Esporte Sergipe por um dia e mostrou o resultado nas redes sociais.

Rodrigo Mussi, do BBB 22, foi o único convidado da edição do ano passado para participar do curso. Ele já vem investindo na carreira de apresentador, fez um curso, e ganhou oportunidades nos produtos digitais da Globo para coberturas do Lollapalooza e Rock in Rio. Segundo fontes da coluna, a emissora tem aprovado a performance de Mussi.

Em conversa com o Splash, do site UOL, Amanda Meirelles disse que o curso servirá para que ela melhore sua comunicação também nas redes sociais.

"Existem muitas formas de exercer a medicina, e como eu quero seguir na área de saúde e bem-estar, pretendo sim ter técnicas para me comunicar melhor. Também, por fora, já procurei professor de oratória, e quero poder acessar cada vez mais pessoas", afirmou.

