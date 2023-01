Música de Shakira com indiretas a Piqué bate recorde nas plataformas

Da Redação

Se a vingança é um prato que se come frio, Shakira tem os ingredientes perfeitos para servir em uma bandeja de prata

A separação de Shakira e Gerard Piqué ganhou contornos inimagináveis nesta semana após a cantora lançar uma música cheia de indiretas ao ex-marido e a atual namorada dele, Clara Chía, com quem o ex-jogador já se relacionava enquanto era casado.

A faixa "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" é uma parceria com o produtor musical argentino Bizarrap e é parte de um projeto desenvolvido por ele, que já contou com a presença de outros ícones latinos. O sucesso da música foi tanto que fez a popstar conquistar um feito histórico: com mais de 63 milhões de visualizações no YouTube e mais de 14 milhões de streamings no Spotify, a canção se tornou a faixa em espanhol mais reproduzida em 24 horas da história de ambas as plataformas.

- LEIA MAIS: Piqué debocha de sua ex, Shakira, após música polêmica

No Instagram, Shakira comemorou o sucesso meteórico da faixa e fez um discurso direcionado às mulheres. "O que para mim foi uma catarse e um alívio, nunca pensei que chegaria ao primeiro lugar do mundo diretamente aos 45 anos e cantando em espanhol. Quero abraçar as milhões de mulheres que se levantam contra aqueles que nos fazem sentir insignificantes", iniciou a popstar.

Confira o post da cantora:



PIQUÉ TRANSFORMOU MÚSICA POLÊMICA EM DINHEIRO

Em um dos trechos da nova música, Shakira se compara diretamente com a "outra" utilizando marcas famosas. "Eu valho por duas de 22 / Você trocou uma Ferrari por um Twingo / Você trocou um Rolex por um Casio", diz a letra. A marca de relógios referenciada como "inferior" parece não ter gostado da menção e decidiu se posicionar a favor de Piqué.

O ex-marido da colombiana debochou dela durante um programa esportivo, nessa sexta-feira (13), após a artista lançar uma música que fez uma clara alusão à traição que ele cometeu. Piqué “anunciou” o patrocínio da marca de relógios Casio para um torneio de futebol do qual é dono. Na música BZRP Music Sessions #53, Shakira diz que Piqué “trocou um Rolex por um Casio”.

“Tenho um grande anúncio para fazer: Casio, a marca de relógios, chegou a um acordo com a King’s League”, disse Piqué. Logo após o “anúncio”, o ex-jogador distribuiu relógios da marca para outros integrantes do programa.

Confira a nova canção da diva pop:

