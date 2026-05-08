Música brasileira perde Luiz Carlini, autor do solo icônico de 'Ovelha Negra'

O guitarrista Luiz Carlini morreu nesta quinta-feira (7), aos 73 anos, no Hospital Metropolitano da Lapa, em São Paulo. A confirmação do falecimento foi feita pelas redes sociais oficiais do músico, que não informaram a causa da morte. O velório e o sepultamento estão programados para esta sexta-feira (8), entre 12h e 16h30, no Cemitério da Lapa, na Zona Oeste da capital paulista.

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Reconhecido como um dos maiores guitarristas da história do rock brasileiro, Carlini ganhou projeção nacional nos anos 1970 à frente da banda Tutti Frutti. Como braço direito de Rita Lee, ele foi o responsável por arranjos fundamentais da discografia da cantora, incluindo o antológico solo de "Ovelha Negra" e as guitarras de "Agora Só Falta Você". Sua trajetória começou no bairro da Pompeia, onde trabalhou como roadie de Os Mutantes antes de iniciar sua própria carreira nos palcos.

Ao longo de mais de cinco décadas de atividade, o músico consolidou uma carreira prolífica, participando da gravação de mais de 400 discos. Sua versatilidade técnica permitiu colaborações com artistas de diferentes gerações e vertentes, como Erasmo Carlos, Titãs, Barão Vermelho e Supla, além de ter tocado com o britânico Eric Burdon, vocalista da banda The Animals.

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Mesmo após o fim do Tutti Frutti, no início da década de 1980, Carlini manteve-se como um dos instrumentistas mais requisitados do país. Ele permaneceu ativo em projetos musicais e apresentações até seus últimos anos, sendo reverenciado por críticos e colegas de profissão pelo rigor técnico e pela sensibilidade melódica que definiram sua identidade nas cordas.