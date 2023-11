Museu britânico vai se referir a imperador romano como mulher trans

Imperador teria afirmado "Não me chame de senhor, pois sou uma senhora".

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um museu no Reino Unido está planejando renomear sua exposição sobre um imperador romano depois de concluir que ele na verdade era uma mulher trans. O Museu North Hertfordshire agora utilizará os pronomes femininos para se referir à imperatriz Heliogábalo, informou a BBC.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Antiquário móvel: conheça projeto de historiador de Arapongas

Essa mudança ocorre porque há relatos de que o imperador teria dito uma vez: "Não me chame de senhor, pois sou uma senhora".

continua após publicidade

Heliogábalo, também conhecido como Marco Aurélio Antonino, governou o Império Romano por apenas quatro anos, de 218 DC até seu assassinato aos 18 anos em 222 DC.

Durante seu breve reinado, ele se tornou uma figura controversa, ganhando fama por sua promiscuidade sexual.

De acordo com Cassius Dio, senador e contemporâneo de Heliogábalo, o imperador teve cinco casamentos - quatro com mulheres e um com Hiercoles, um ex-escravo e cocheiro.

continua após publicidade

No último casamento, Dio relata que o imperador "foi concedido em casamento e foi chamado de esposa, amante e rainha".

A instituição de caridade LGBTQIA+ Stonewall foi consultada para garantir que as exposições, publicidade e palestras sejam inclusivas e atualizadas.

O debate sobre a identidade de gênero de Heliogábalo é antigo e tem opiniões divergentes entre acadêmicos.

continua após publicidade

Apesar disso, o vereador Keith Hoskins afirmou que evidências como os relatos de Dio indicam que Heliogábalo preferia ser tratada com pronomes femininos. Ele destacou a importância de refletir essa prática em discussões contemporâneas.

O museu acredita que é "educado e respeitoso ser sensível à identificação de pronomes para pessoas do passado".

Siga o TNOnline no Google News