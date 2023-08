Musa da bossa nova, a "Mulher de Branco" morre aos 75 anos

Morreu nesta quinta-feira (3), na cidade do Rio de Janeiro, Anamaria Teixeira de Carvalho, aos 75 anos. Uma das musas da bossa nova, ela passou a ser conhecida como a “Mulher de branco" por se vestir com a cor e se tornar uma andarilha pelas ruas de Ipanema.

Nascida em 1947, a artista era filha do radialista Luis de Carvalho. A musa inspirou a canção Os Grilos (Crickets Sing for Anamaria), de Marcos Valle, com quem foi casada de 1965 a 1969. Por meio do Instagram, o cantor disse que entrou em contato com um irmão de Anamaria, que confirmou a morte.

“Anamaria e eu fomos casados por 4 anos, ainda muito jovens. Nós nos casamos quando eu tinha 21 e ela, 19 anos. Ela era uma mulher/menina de personalidade forte, alegre , muito justa e amorosa. Fomos felizes durante esse tempo, tanto no Brasil, quanto viajando pelo mundo”, comentou.

Ela se tornou um ícone ao vagar pelas ruas do Rio com roupas brancas. Em uma entrevista, ela comentou que a cor expressava o luto pela morte da avó. “Eu me vestia de branco porque minha avó tinha falecido e o branco é o luto japonês. Embora eu não seja japonesa, eu não quis usar preto naquela época”, disse.

A vida de Anamaria foi contada por um documentário dirigido jornalista Chico Canindé. O filme “Anamaria – A Mulher de Branco de Ipanema” tem 32 minutos de duração.

Fonte: Informações Metrópoles.

