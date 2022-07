Murilo Huff sobre aniversário de Marília: “Anjos cantam parabéns"

Da Redação

Ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, prestou suas homenagens em uma mensagem

No dia em que Marília Mendonça faria 27 anos, o ex-namorado e pai do filho da Rainha da Sofrência, Murilo Huff, prestou suas homenagens em uma mensagem emocionante nas redes sociais. Além de citar o fato de Marília adorar comemorar seu aniversário, Huff também lembrou o fato de ser esta a primeira vez, desde quando se conheceram, que não irá passar a data ao lado da cantora.

“Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros. Isso porque hoje estaríamos comemorando muito e ansiosos esperando para chegar na segunda-feira pro festão que provavelmente você teria planejado. A pessoa que mais gostava de aniversários que eu já conheci (risos), não podia ser morno, ou mais ou menos. Passar por essa data sem uma semana inteira de comemoração era impossível. Infelizmente, pelo primeiro ano desde que eu te conheci, o dia 22 de julho não vai ser desse jeito por aqui, mas eu sei que hoje você deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns pra você, e que você tá comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles! Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros… Para nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande!”, relatou Murilo Huff em sua publicação.

Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, em um acidente de avião em novembro do ano passado, quando viajava para cumprir a agenda de shows na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas.

