Murilo Huff encanta ao mostrar momento com o filho

O papai coruja Murilo Huff (26) encheu seu feed de amor ao postar um momento encantador com o filho!

Em seu feed no Instagram, o cantor mostrou como foi o domingo, 24, ao lado do herdeiro Léo (2), fruto de seu relacionamento com nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

No registro, Murilo aparece sentado na sala com os braços abertos, enquanto Léo corre ao seu encontro. O pequeno esbanjou fofura ao se divertir e soltar gargalhadas com o pai na troca de carinhos com abraços e beijos.

"Nosso restinho de domingo", escreveu Murilo Huff na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram. "Ela tá orgulhosa", disse uma internauta, citando Marília. "Esse vídeo fez meu dia ir de 0 a 1000 muito rápido. Obrigada por isso", se derreteu outra. "Todo o amor do mundo, todas as bençãos, todas as energias positivas e todo o nosso carinho pra vocês!", desejou uma terceira. "O amor mais lindo e puro do mundo", destacou mais uma.

Nos Stories, Murilo impressionou a web ao mostrar Léo falando inglês. O garotinho posou com um brinquedo enquanto falava uma sequência de cores em inglês: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.