Murilo Huff encanta ao homenagear Marília Mendonça; veja

Neste domingo comemora-se o Dia das Mães

Neste domingo, 14, comemora-se o Dia das Mães, e o cantor Murilo Huff (27) comoveu os seguidores ao relembrar da mãe de seu filho, a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021).

Nas redes sociais, o artista, pai de Léo, de 3 anos, publicou um vídeo com imagens da sertaneja, homenageando também a mãe dela, Dona Ruth Dias, com quem divide a guarda de Léo, e sua mãe, Zaida Huff. As informações são da Revista Caras.

Nos registros, é possível ver momentos da família com o pequeno. Em um dos trechos, Marília aparece tocando violão para o filho, ainda bebê.

"Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinha", escreveu Huff ao legendar a publicação em sua conta oficial no Instagram.

Nos stories, Dona Ruth ainda mostrou que ganhou uma cesta de café da manhã e um buqê de rosas de Murilo Huff e do neto, Léo. Veja:









