Murilo Huff cai do palco em gravação de novo DVD

Nesta terça-feira (03), durante a gravação do novo DVD de Murilo Huff, em São José do Rio Preto, o cantor sofreu um escorregão, logo no início da apresentação, e assustou os fãs.

A reportagem do Metrópoles entrou em contato com a assessoria do cantor que explicou que o artista acabou pisando em falso. Murilo Huff brincou com a situação e disse que estreou sua apresentação em “queda plena”.

A gravação do novo DVD do cantor durou mais de três horas e teve direito a apresentações especiais das duplas Maiara & Maraisa, Dom Vittor & Gustavo e Matheus & Kauan. Cristiano, da dupla com Zé Neto, que não pode comparecer, devido a uma crise de sinusite, também fez uma participação especial no show.

Fonte: Informações do Metrópoles.