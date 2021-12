Da Redação

Murilo chora com surpresa da família de Marília Mendonça

O primeiro show de Murilo Huff, após a morte de Marília Mendonça, foi marcado por emoções. Ele ganhou uma surpresa da família de Marília Mendonça. Gustavo, irmão da cantora, que assumiu sua banda, apareceu e subiu no palco em que estava o pai de Leo, de 1 ano e sete meses, acompanhado de sua dupla, Dom Vitor.

Além dele, Ruth Moreira, mãe de Marília, que tem sido presente na criação do filho dos sertanejos, também apareceu e deixou um vídeo que passou no telão do Modesto Bar, no Estádio Nacional Mane Garrincha, em Brasília, onde aconteceu o show nesta sexta-feira (3).

Durante a madrugada deste sábado (4), no meio do show no novo estabelecimento do estádio da capital, a dupla Gustavo e Dom Vitor, que lançou primeira música desde a morte de Marília Mendonça esta semana, apareceu e subiu ao palco.



"A gente quer atrapalhar seu show um pouquinho e trazer duas pessoas para esse palco", disse um membro da equipe de Murilo Huff ao interromper a apresentação. "Eles vieram te prestigiar nesse momento tão importante", complementou.

Neste momento, Murilo já não conseguia mais conter o choro e levou os fãs à loucura quando perceberam quem estava subindo ao palco com o cantor: Gustavo e Dom Vitor. Ao compartilhar a surpresa nos stories, Huff agradeceu. "Obrigado pela surpresa meus irmãos, eu amo vocês!", escreveu.

Com informações site Purepeople.

Veja o vídeo postado nos stories de Murilo:

Murilo chora com surpresa da família de Marília Mendonça - Vídeo por: Reprodução