Murilo Benício assume namoro com jornalista da Globo

O ator Murilo Benício está apaixonado! Nesta sexta-feira, 16, ele confirmou que realmente está namorando com a jornalista Cecília Malan, que é correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra. As informações são do portal Caras.

Durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, na Globo, ele confirmou o romance deles ao site Gshow. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele. O romance deles é à distância, já que ele vive no Rio de Janeiro e ela mora em Londres, mas eles se encontram com frequência.

fonte: Reprodução / Instagram

Relembre o início dos rumores sobre o namoro de Murilo Benício e Cecília Malan



Os rumores sobre o namoro de Murilo e Cecília começaram há cerca de um ano, quando o site UOL publicou uma nota sobre o início do relacionamento. Porém, os dois são muito discretos e não costumam comentar sobre a vida pessoal ou postar fotos nas redes sociais.

O assunto voltou à tona quando o ator participou do Domingão com Huck há alguns meses e o apresentador Luciano Huck deu uma pista sobre o novo namoro do amigo. Ele contou que Murilo Benício estava indo namorar em Londres, mas não citou o nome de Cecília Malan. No entanto, os internautas logo ligaram os pontos.

Um tempo depois, a jornalista postou uma foto do namorado em seu perfil no Instagram. Na imagem, ele apareceu ao lado do pai e do irmão dela durante uma festa.

Vale lembrar que Cecilia Malan é mãe de uma menina, Olimpia, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com o francês Pierre Antoine. Enquanto isso, Murilo Benício é pai de dois rapazes: Antonio, de 26 anos, da relação com Alessandra Negrini, e Pietro, de 17 anos, do relacionamento com Giovanna Antonelli.

Com informações do portal Caras.

