Município de 3 mil habitantes contrata show de R$ 900 mil de Ana Castela

Nova Belém (MG) comprometeu quase R$ 9 de cada R$ 100 recebidos do Fundo de Participação dos Municípios neste ano para bancar a apresentação da cantor

A prefeitura de Nova Belém, município do interior de Minas Gerais com apenas 3.151 habitantes, firmou um contrato de R$ 900 mil para a realização de um show da cantora Ana Castela. O valor do cachê chama a atenção por corresponder a 8,7% de todos os recursos de R$ 10,34 milhões que a cidade recebeu do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao longo de 2026.

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Na prática, quase R$ 9 de cada R$ 100 transferidos pelo governo federal à prefeitura mineira para financiar as despesas da administração local serão destinados exclusivamente à apresentação da artista. Nova Belém, que é comandada pelo prefeito Valdeci Dornelas (PSD), é um dos menores municípios a contratar a sertaneja na atual temporada.

O acordo milionário faz parte de um levantamento mais amplo, baseado no Portal Nacional de Contratações Públicas, que identificou 26 contratos de prefeituras para shows da cantora no decorrer de 2026. Somadas, essas contratações já chegam à marca de R$ 22,68 milhões. A maior parte dessas agendas foi fechada por municípios administrados por partidos de direita e centro, com o PSD liderando o número de contratos, seguido pelo Progressistas (PP) e pelo PSDB.

Além do montante já registrado no portal nacional, Ana Castela tem outra apresentação agendada com recursos públicos na Expo São Fidélis, no Rio de Janeiro, com cachê fixado em R$ 850 mil. O valor, neste caso, será custeado por uma emenda parlamentar federal destinada pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, por meio do programa Turismo com Música. A prefeitura fluminense afirma que a verba possui destinação específica e não poderia ser redirecionada para outras áreas.

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A revelação dos altos valores pagos pelo poder público ocorre em um momento de desgaste de imagem da artista nas redes sociais. Recentemente, durante a Festa do Peão de Barretos, Ana Castela posou sorridente para fotos ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e fez o número 22 com as mãos, em um gesto associado ao partido do parlamentar e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A aproximação gerou fortes críticas na internet, levando inclusive algumas páginas dedicadas aos fãs da cantora a anunciarem o encerramento de suas atividades em sinal de protesto contra o posicionamento político.