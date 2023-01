Mulher se finge de morta para não pagar empréstimo de R$ 1,4 mil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo o jornal Hindustan Times, o caso ocorreu no dia 11 de dezembro

Uma mulher é suspeita de fingir a própria morte para evitar pagar um empréstimo de 22 mil rúpias (equivalente a R$ 1,4 mil) na Indonésia.

continua após publicidade .

Segundo o jornal Hindustan Times, o caso ocorreu no dia 11 de dezembro, quando a filha de Liza Dewi Pramita fez uma publicação no Facebook anunciando a morte da mãe.

Além de declarar luto, a jovem postou fotos do rosto da mulher em um suposto caixão e dela sendo levada em uma maca no hospital.

continua após publicidade .

Uma das pessoas surpreendidas pela publicação foi Maya Gunawan, credor a quem a vítima devia dinheiro.

Segundo Maya, Liza fez um empréstimo de 22 mil rúpias e disse que devolveria o valor no dia 20 de novembro. No dia do pagamento, ela pediu uma extensão do prazo para o dia 6 de dezembro, mas o dinheiro nunca foi entregue.

Maya prestou condolências à família e perguntou onde o velório da mulher seria realizado, mas desconfiou ao descobrir que o enterro seria feito em outra província.

continua após publicidade .

Ele decidiu fazer uma busca reversa das fotos publicadas e descobriu que algumas imagens, que mostravam o corpo de Liza coberto em uma maca, foram retiradas de um programa de TV.

A filha da mulher logo confessou a farsa e confirmou que a morte foi anunciada para que a mãe não pagasse o que devia.

A polícia foi acionada e a mulher era considerada "desaparecida" até o último dia de 2022.

Siga o TNOnline no Google News