Mulher pede exame de DNA ao dizer que pode ser filha de Leonardo

Pai de seis filhos, o cantor Leonardo poderia ter uma filha perdida. Isso porque uma mulher, chamada Diane, de 27 anos, diz que pode ser filha biológica do cantor sertanejo. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral SP, a mulher diz querer fazer um exame de DNA para comprovar ou não se é filha do cantor.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Alok chora ao lembrar momento de terror vivenciado por pai em Israel

Segundo a jornalista, Diane mora em Portugal e foi adotada quando era um bebê. Ela diz que o avô paterno obrigou a sua mãe biológica a doar a filha para outra família por falta de condições de criá-la. Com isso, Diane só teria descoberto que pode ser filha de Leonardo há pouco tempo. A mãe biológica dela está com câncer terminal e contou sobre o suposto pai da filha para Diane. Assim, a mulher tenta entrar em contato com o cantor para solicitar um DNA.

continua após publicidade

Ao ser procurada pela Record TV, a assessoria de imprensa de Leonardo disse que se o pedido realmente chegar até o cantor, ele não deve se recusar a fazer o exame de DNA.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Vale lembrar que o cantor Leonardo já tem seis filhos com mulheres diferentes: Pedro Leonardo, da relação com Maria Aparecida Dantas; Monyque Isabella, da relação com a empresária Sandra Helena; Jéssica Beatriz, do namoro com Priscila Beatriz; Zé Felipe, do casamento com Poliana Rocha; Matheus Vargas, do relacionamento com Liz Vargas; e João Guilherme, do relacionamento com Naira Ávila.

continua após publicidade

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News