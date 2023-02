Mulher Melão conta quanto custou fantasia de Bruna Surfistinha

Da Redação

De acordo com Melão, a fantasia não custou mais que R$ 630 para ser feita

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, fez sucesso na Sapucaí na madrugada deste domingo (19) ao usar uma fantasia inspirada em Deborah Secco, que foi vestida de Bruna Surfistinha no Baile da Vogue na semana passada. Em conversa com a coluna, a modelo falou que a própria Deborah Secco aprovou a homenagem e revelou um valor surpreendente que investiu para montar o look.

De acordo com Melão, a fantasia não custou mais que R$ 630 para ser feita, e fez um enorme sucesso durante os desfiles da Série Ouro. Para termos de comparação, segundo o portal R7, Deborah Secco investiu aproximadamente R$ 15 mil para montar a fantasia usada no Baile da Vogue.

Renata contou também que a própria Deborah Secco gostou da homenagem e chegou a curtir um de seus stories: “Ela não me segue, mas ela olhou meu story e curtiu um dos que postei em homenagem a ela”.

Após fazer sucesso na madrugada deste domingo, Mulher Melão volta a Sapucaí para desfilar com a Mangueira. A verde e rosa será a última a entrar na avenida na madrugada da próxima segunda-feira (20).

