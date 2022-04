Da Redação

Mulher exibe arma e ameaça Gusttavo Lima: "O último show"

Viralizou nas redes sociais, no último final de semana, um vídeo onde uma mulher aparece com uma arma de fogo e ameaça o cantor Gusttavo Lima. No registro, ela mostra o objeto enquanto faz ameaças ao artista. “Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. ‘Nóis’ vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo”, diz.

continua após publicidade .

O artista realizou um show em Palmas, Tocantins, na última sexta-feira (18). Conforme a assessoria do cantor, ele passa bem e não pretende reforçar a sua equipe de segurança.

De acordo com o portal BNews, a mulher que aparece nas imagens seria uma traficante da região sul de Palmas.

continua após publicidade .