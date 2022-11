Mulher é presa após esconder cinzas do namorado em plug 'íntimo'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher, de 23 anos, foi presa pela segurança do Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, depois que o scanner identificou que ela trazia um objeto "estranho" introduzido no próprio corpo. O objeto era um plug anal que a australiana Sarah Button resolveu usar enquanto viajava de avião

continua após publicidade .

O brinquedo sexual foi um presente dado a Sarah por seu namorado que morreu há alguns meses. A jovem contou sobre sua experiência incomum no TikTok, onde o vídeo chamou a atenção dos usuários, acumulando mais de 4,9 milhões de visualizações.

-LEIA MAIS: Marina Ruy Barbosa surge de cabelo curto e tatuagens e choca fãs

continua após publicidade .

"Eu expliquei o que era, mas havia uma funcionária idosa que não gostou muito da explicação. Sem falar que os funcionários do sexo masculino criticaram a 'vulgaridade' com que eu tentava me expressar", conta a jovem. "Eles [os funcionários do aeroporto] colocaram eu e minha amiga de lado, sem muita explicação".

Sarah alegou que a segurança do aeroporto pegou os passaportes e telefones da dupla e que ela foi forçada a ligar para o pai para pedir ajuda à embaixada australiana.

"Uma hora depois, um funcionário bem alto veio e nos fez assinar um documento estrangeiro com um texto super extenso e disse que se saíssemos pelas portas do aeroporto, iríamos para a cadeia", narrou.

continua após publicidade .

Viajando com o plug

A australiana informou que gosta de poder levar as cinzas do namorado inseridas no plug porque ela sente a situação como se fosse uma piada. Sombria, mas engraçada.

"É muito legal poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos em ir. Minha vida mudou muito e eu gostaria que ele estivesse aqui para ver, mas estou feliz por levá-lo comigo para lugares como a Grande Barreira de Corais e shows de bandas que ele amava. Em dezembro, vou levá-lo para assistir ao show do Bring Me The Horizon", brincou.

Informações do site UOL.

Siga o TNOnline no Google News