Mulher dorme e tem franja 'mastigada' por porquinho-da-índia

Gara Sullivan, uma cabeleireira de Kentucky, Estados Unidos, viralizou no TikTok ao compartilhar uma história um tanto quanto curiosa. A mulher contou que ao chegar em casa após a noite de Ação de Graças, bêbada, ela decidiu deitar no chão do quarto, na companhia da porquinha de estimação, chamada Dixie.

Sullivan adormeceu profundamente e, ao acordar no dia seguinte, tomou um susto ao se olhar no espelho e perceber que Dixie havia mastigado toda a franja dela. O vídeo em que ela conta a história rapidamente viralizou, batendo mais de 8 milhões de visualizações e mais de 1.4 milhões de curtidas.

Em entrevista ao Kennedy News and Media ela contou que, ao ir para a sala de estar, encontrou fios de cabelo pelo chão, mastigados. “[Dixie] nem mesmo engoliu - ela apenas os deixou lá. Não senti nada, estava totalmente apagada. Era a noite antes do Dia de Ação de Graças e eu bebi muito”.

Dixie é de uma raça de porquinhos-da-índia sem pelos e, geralmente, costuma ficar dentro da gaiola. “Eles [porquinhos] mastigam um monte de coisas aleatórias, mas felizmente estão geralmente em suas gaiolas. Ela nunca comeu meu cabelo antes”, disse Sullivan. “Eu diria que vai demorar de seis meses a um ano para voltar a crescer, provavelmente vai piorar antes de melhorar”.

Apesar da catástrofe capilar, Sullivan ainda ama Dixie. Ela e o namorado, Alex Kennedy, têm outros dois porquinhos-da-índia, mas Dixie é a favorita. “Dixie é muito adorável, ela adora abraçar. Ela é muito doce! Ela dorme muito e não me morde. Meus outros dois são maus e vão arrancar de você uma mordida. Dixie é mais tranquila - ela só gosta de cabelo humano!”.

Por ser um animal sem pelos, Sullivan brincou ao dizer que a pet estava apenas com ciúmes da franja dela, por ser muito atraente. Nos comentários do vídeo os seguidores se divertiram e concordaram. Um deles afirmando que a intenção de Dixie era fazer para ela uma bela peruca.