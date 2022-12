Mulher do jogador Raphinha anuncia gravidez

Da Redação

Natalia Rodrigues, de 23 anos, esposa do atacante da seleção brasileira

A mulher do jogador Raphinha (25) usou as redes sociais para compartilhar que está grávida do primeiro herdeiro do casal!

Natalia Rodrigues, de 23 anos, esposa do atacante da seleção brasileira, anunciou que espera um filho do futebolista.

Em sua conta no Instagram, ela compartilhou uma foto em que Raphinha aparece com o dedo na boca e outra em que os dois posaram com a mão na barriga de Natalia, e ainda escreveu uma carta aberta compartilhando a emoção com os seguidores.

“Carta aberta para o meu Papai: foram dias muito intensos e cansativos. Senti todas as emoções e vibrei junto com todos vocês a cada momento! Vi você, papai, fazendo de tudo por um gol, para comemorar e dividir com todo mundo a imensa alegria da minha chegada em sua vida!”, começou escrevendo.

“Sim, eu, seu sonho, que mesmo tão pequenininho, mamãe faz questão de me falar todos os dias o homem trabalhador, honesto, que não foge da luta que és. Você cresce e evolui em cima da dor, e assim seguimos nós três, papai, curando nossas cicatrizes”, continuou ela.

“O orgulho que temos e estamos sentindo de você é imensurável, mas eu sei que o propósito é muito maior! Mamãe não parou de chorar um minuto, eu não sei o porquê, se temos que ser muito gratos por termos chegado até aqui. Eu tenho certeza que juntos vamos viver muitas coisas boas!”.

Ao finalizar a declaração, a mamãe de primeira viagem aproveitou para parabenizar os outros jogadores da seleção: “Obrigada, Deus, por ter nos permitido viver tudo isto! Parabéns, meninos, vocês foram incansáveis. Lutaram até o último segundo. Quanto orgulho que tenho de ser brasileiro! Te amamos mais que tudo, papai. Seguimos.”

