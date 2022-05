Mulher diz que foi confundida com travesti por Rodrigo Faro

Da Redação

Uma mulher entrou na Justiça contra a rede de televisão Record e o apresentador Rodrigo Faro. Ela participou de alguns programas em 2019 e alega que foi confundida com uma travesti.

De acordo com a mulher, o apresentador perguntou se ela era um travesti. Além disso, foi agredida por alguns seguranças do canal.

Segundo a requerente, a partir deste episódio, foi alvo de diversas chacotas, o que a levou a ser barrada e expulsa da emissora, já que muitas pessoas passaram a questionar o seu gênero. Algumas pessoas ainda teriam levantado seu vestido para comprovar se a moça realmente era mulher.

A vítima afirmou que “se sentiu atordoada com o episódio e foi ao chão, de modo a se sentir agredida pelos seguranças. Após desmaiar, a mulher acordou no hospital com diversas lesões corporais”. O seu celular também teria sido quebrado após ser jogado na rua.

Uma pessoa da Record foi a responsável por levá-la ao hospital. Após a internação, a moça foi orientada a voltar aos estúdios da Record “para que não houvesse nenhum tipo de escândalo para a emissora”. Entretanto, ao chegar no local, foi humilhada e alvo de chacotas por dúvidas sobre o seu gênero.

Durante a sua consulta, um médico ainda teria encorajado a ex-participante da emissora a denunciar o ocorrido.

O laudo médico, além do boletim de ocorrência, foram anexados ao processo. A mulher pede R$ 100 mil de danos morais.

As informações são do Splash Uol.