Mulher detona cunhado durante jantar após descobrir receita especial

Imagina preparar um jantar para família e amigos, mas um dos convidados fazer um escândalo porque não gostou de um dos ingredientes que comeu? Foi o que aconteceu recentemente com um rapaz. No Reddit, o homem, que preferiu não ser identificado, relatou a situação bem desagradável que ocorreu durante uma festa de boas-vindas que ele deu com a presença de parentes.



Ele disse que escolheu cozinhar carne com uma receita passada de geração em geração na sua família. “Eu estava no açougue procurando carne barata para usar nos tacos na minha festa de boas-vindas. Minha esposa me deu um novo defumador incrível e eu queria experimentá-lo”, iniciou.

“O açougueiro mencionou que ele tinha um pouco de língua e bochechas de boi”, relembrou. “Adoro esses cortes de carne. Tanto sabor”, acrescentou ele. O rapaz, então, falou que pegou as carnes e preparou do jeito que o seu avô lhe ensinou. “Foi incrível. Defumar torna a carne tão macia. Eu fiz as tortilhas do zero também”, afirmou.



Ele mencionou que todos na festa amaram tanto a comida, que sua cunhada pediu a receita. A princípio, ele se recusou por ser uma segredo de família, mas houve muita insistência. “Minha esposa me disse para ser gentil e compartilhar. Então eu escrevi a receita para a garota”, comentou. O que ele não esperava é que ele seria detonado pela cunhada após ela ler os ingredientes. “Ela imediatamente começou a passar mal, como se fosse vomitar. Meu cunhado veio ver o que estava acontecendo. Ela gritou que eu servi comida de cachorro no jantar”, apontou.



“Então todo mundo perguntou o que ela quis dizer e ela começou a balançar a receita e falar que bochechas e línguas de boi são o que ela compra como petisco para cachorro”, mencionou. “Ninguém mais reclamou. Todos disseram que ela estava sendo ridícula e que a refeição foi ótima. Ela ficou lá chorando e sendo consolada pelo meu cunhado”, disse.

Só que o mal entendido não parou por aí. A cunhada seguiu falando mal dele nas redes sociais. “Agora ela está me xingando no Facebook, dizendo que só porque eu comi comida ‘de pobre’ durante a infância não significa que tenho que dar isso aos outros”, declarou.

“Eu me sinto meio culpado porque pensei que estava fazendo uma coisa legal e autêntica. Mas acho que posso ser um idiota por servir cortes de carne que os norte-americanos acham que não são próprios para consumo humano?”, questionou.

