Da Redação

Mulher de DG prestará queixa após ator ser chamado de macaco

Esposa de Douglas Silva, do BBB22, Carol Silva vai prestar queixa contra um blog que está realizando ataques racistas contra o ator. Ela vai ao Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) nesta quarta-feira (26) para apresentar as provas.

No texto anônimo, publicado no dia 21 de janeiro, o blog usou uma foto da Klu Klux Klan e disse: “Desde quando são permitidos macacos como integrantes de reality shows? Douglas Silva não passa de um primata, nada mais e nada menos”.

As ofensas continuam, referindo-se ao sistema de cotas, aos escravos e outros xingamentos que não merecem ser reproduzidos nesta matéria. A esposa de Douglas comparecerá a delegacia acompanhada do advogado do ator, Ricardo Brajterman, e de um representante da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos da ALERJ.

Vale lembrar que racismo é crime inafiançável e imprescritível desde a criação da Lei Nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. A Lei Caó define a punição para “os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. A punição pode chegar aos cinco anos de prisão e multa.

As informações são do Metrópoles.