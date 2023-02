Mulher afirma ser Madeleine McCann, menina desaparecida há 16 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Madeleine McCann desapareceu em 2007 durante uma viagem à Portugal

Uma mulher alemã causou burburinho nas redes sociais ao se apresentar como Madeleine McCann, a menina desaparecida na Praia da Luz, em Portugal, em 2007. Pelo Instagram, ela compartilhou um vídeo com “evidências” de que é a garota sumida.

continua após publicidade .

Conhecida pelo arroba iammadeleinemcann, a loira de 21 anos disse que “um comentário” de sua avó comparando-a a Madeleine a fez pensar na possibilidade. Além disso, a mulher manda um recado aos pais da garota.

“Ajudem-me, preciso de falar com a Kate e o Gerry McCann. Acho que posso ser a Madeleine. Preciso de um teste de DNA”, diz ela no vídeo largamente compartilhado nas redes. Sem fundamento, a alemã ainda divulgou fotos de quando era criança, mostrando “semelhanças” com a vítima.

continua após publicidade .

Veja o vídeo:

Madeleine está desaparecida desde quando tinha 3 anos, no ano de 2007. A menina estava em um apartamento que a família tinha alugado em Praia da Luz, em Portugal. O caso sofreu uma reviravolta quando a polícia alemã apresentou um suspeito de sequestrar e assassinar Madeleine. Ele está preso na Alemanha e cumpre pena por tráfico de drogas. Christian Brueckner, de 43 anos, já foi condenado por abuso sexual de crianças.



Em dezembro de 2019, o alemão também foi condenado por estuprar uma idosa em 2005, na região do Algarve, em Portugal, para onde Madeleine e a família tinham viajado e local do qual a menina desapareceu.

Brueckner tinha uma casa que ficava a 3 km do hotel no qual Kate e Gerry McCann estavam hospedados com amigos na noite em que Madeleine sumiu. Ele viveu na residência até 2007.

continua após publicidade .

Moradores da região que chegaram a conviver com o suspeito relataram que ele tinha “cara de poucos amigos”. Brueckner foi investigado durante o caso Madeleine, mas a polícia não encontrou provas contra ele.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News