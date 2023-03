'Muito prazer': Fred decide mudar nome artístico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele fez uma publicação nas redes sociais

O ex-BBB Fred anunciou que vai assumir um novo nome artístico. Depois de ser eliminado do reality show da Globo, ele viu a repercussão do apelido que ganhou durante o confinamento: Fred Bruno. Tanto que ele refletiu sobre o novo apelido e decidiu assumi-lo como seu nome artístico.

continua após publicidade .

"Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou. O Fred ajuda a realizar os sonhos do Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que sonoramente é perfeito também", disse ele nas redes sociais.

E completou: "Já tive contatos com pessoas nas ruas e já me chamaram de Fred Bruno ou Fredinho. Então, sim, muito prazer, Fred Bruno".

continua após publicidade .

Além disso, Fred afirmou que quer seguir a carreira de apresentador no entretenimento. "Entrar no BBB fez parte do meu plano de adicionar o entretenimento na minha carreira. Quero ser um grande apresentador. Tenho que trabalhar muito, tem que fazer uma série de projetos, mas tenho grandes planos para ser um grande apresentador de entretenimento. O que eu mais sei fazer é futebol, tenho uma carreira legal no esporte, vou seguir trabalhando com esporte, mas quero adicionar o entretenimento", comentou.

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News