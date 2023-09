Mudou! Claudia Leitte choca com seu novo visual

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Claudia Leitte impressionou ao mostrar seu novo visual com um look arrasador. Neste domingo, 17, a famosa compartilhou fotos toda produzida para um show e chamou a atenção ao revelar uma cinturinha seca e sua nova cor de cabelo.

Após curtir uns dias com a família, a famosa voltou para o trabalho e surpreendeu com a aparência diferente. Usando um vestido roxo, de modelo curtinho e com recorte na barriga, ela ostentou sua silhueta bem mais seca. Além disso, a ex-loira chocou ao surgir morena.

"Ainda não superei o look do show do fim de semana… como não consegui escolher uma imagem, entrego pra vocês este carrossel especial", disse ela ao se exibir nos registros. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Belíssima", admiraram a musa. "Gata demais", escreveram outros.

Nas últimas semanas, Claudia Leitte comemorou o aniversário de seu filho do meio, Rafael Pedreira, de 11 anos. A artista, com três herdeiros, falou sobre a dificuldade que enfrenta com o jovem por ele não gostar de aparecer.

Fonte: Revista Caras

