Mudas com cinzas dos Mamonas Assassinas começam a germinar

Quase dois meses após a inauguração do memorial dedicado aos membros do Mamonas Assassinas, em Guarulhos (SP), sementes de jacarandá plantadas em urnas biodegradáveis contendo parte das cinzas dos integrantes da banda começaram a germinar. As biournas estão abrigadas no centro de incubação do BioParque Memorial Mamonas Assassinas, localizado no Cemitério Primaveras, e já podem ser visitadas gratuitamente pelos fãs de Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli.

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O processo teve início em 2 de março, data que marcou os 30 anos do trágico acidente aéreo que vitimou o grupo. Na ocasião, familiares depositaram as cinzas resultantes da cremação, compostos orgânicos e as sementes nas urnas. A espécie jacarandá foi escolhida pela família por ser considerada um símbolo de sabedoria e renascimento. As plantas passarão por um período de desenvolvimento de 12 a 24 meses no centro de incubação antes do plantio definitivo no solo.

Segundo a gestora executiva da BiosBrasil, Selma Capanema, o desenvolvimento das mudas é acompanhado continuamente por especialistas. “Após a germinação, a muda permanecerá em nosso centro de incubação. Os familiares também poderão seguir a evolução por meio da Plataforma BioParque, um canal exclusivo para a criação do livro de memórias. Além disso, os visitantes do Memorial poderão presenciar todas estas etapas”, explica. A executiva destaca ainda as características da planta: “O jacarandá é uma árvore ornamental que pode crescer cerca de 1,5 metro por ano e atingir até 15 metros de altura. Durante a floração, apresenta abundância de flores em tons de lilás e azul”.

O avanço da germinação emocionou os familiares. Nas redes sociais, Grace Alves, irmã do vocalista Dinho, celebrou o momento com uma homenagem ao cantor. “Você nunca partiu, continuou aqui sendo alegria, amor e inspiração. Você nos mostrou que não existe impossível, que o sorriso cura, que a vida pode ser curta, mas jamais pequena. E você continuará aqui para sempre, sendo luz, sendo paz, sendo abrigo”, escreveu.

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O centro de incubação está situado a poucos metros do memorial principal dedicado à banda, um espaço que reúne placas de identificação das futuras árvores, os túmulos originais dos músicos e a icônica Brasília amarela, principal símbolo histórico do sucesso do grupo.

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