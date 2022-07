'MTV MIAW' 2022: Jão vence 'Álbum do ano' com 'Pirata'

Da Redação

Jão venceu venceu a categoria de “Álbum do ano”, no MTV MIAW 2022 com “Pirata”. O projeto tem sucessos como “Coringa”, “Não Te Amo”, “Santo”, “Meninos e Meninas” e “Idiota”.

O cantor concorria com álbuns como “QFVVJFA?”, do Baco Exu do Blues, “Lady Leste”, da Gloria Groove, “Numanice #2” da Ludmilla, entre outros.

“Idiota” teve 55 milhões de streams nas plataformas digitais e conta com um videoclipe com referências à diversos filmes e personalidades da cultura pop.

Com informações, ig.

