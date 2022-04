Da Redação

Motorista pode pegar até 3 anos de prisão por acidente com ex-BBB

O motorista de aplicativo que dirigia o carro ocupado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi pode pegar até três anos de prisão por causa do acidente de trânsito que deixou o modelo gravemente ferido. A Polícia Civil registrou o caso como lesão culposa na direção de veículo automotor, caracterizado quando há imprudência ou negligência.

Em caso de condenação está prevista a detenção pelo período de seis meses a dois anos, além de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou veto ao direito de requerer permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a investigação de eventual lesão corporal decorrente de acidente de trânsito terá prosseguimento apenas se algum cidadão, incluindo a própria vítima e seus familiares, apresentar representação criminal contra um dos envolvidos na colisão - o prazo para tal é de seis meses, contados a partir do dia do acidente.

Acidente

Rodrigo estava no banco do passageiro em um veículo de aplicativo, quando o condutor do carro acabou cochilando ao volante e o automóvel colidiu violentamente contra um caminhão.

Com o impacto da batida, o ex-brother foi ejetado do veículo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas de São Paulo.

O irmão do ex-BBB usou as redes sociais na sexta-feira (1) para informar o quadro de saúde de Rodrigo. Diogo Mussi informou que o quadro é estável e que as próximas horas serão importantes para a sua melhora.