Motorista é encontrado morto dentro de carro com bilhete; leia

No banco do carro, um bilhete escrito a próprio punho chamou a atenção e apontou a suposta motivação do crime

O corpo de um motorista de aplicativo foi encontrado dentro do carro, um Ford Ka branco, na manhã desta quinta-feira (23/3), em Sorriso, município do Mato Grosso. A vítima, que foi identificada como Antônio Carlos de Oliveira Araújo, foi alvejada e estava no banco de trás do veículo.

No banco do carro, um bilhete escrito a próprio punho chamou a atenção e apontou a suposta motivação do crime. “Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele agora vai abusar de menina de menor no inferno”.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar (PM) foi acionada em uma estrada de terra, no Bairro Morada do Bosque, por testemunhas que encontraram o carro caído em uma valeta aberta em meio à via e o corpo que estava dentro dele.

Porém, a a motivação ainda será investigada, assim como o histórico de corridas na tentativa de chegar ao autor do crime, pela Polícia Civil. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

As informações são dos sites RDNews e do Metrópoles.

