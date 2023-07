Motivo do afastamento de Larissa Manoela e sua mãe é revelado

Siga o TNOnline no Google News

De acordo com informações, o desgaste da relação entre Larissa Manoela e sua mãe se deu após a atriz desejar tomar as rédeas de seu próprio dinheiro e carreira. A mãe da atriz era quem fazia a gestão dos faturamentos de Larissa e mensalmente repassava um valor completamente inferior aos ganhos. A justificativa usada para o controle exagerado, era a preocupação com a organização dos ganhos.

Fontes próximas a Larissa revelaram que agora a atriz está atrás de recuperar seus bens. A atriz está investigando onde estão todos os bens e patrimônios que adquiriu durante o período em que foi empresariada por sua mãe.

Também foram divulgadas informações de que a mãe da atriz teria vendido sua propriedade em Orlando e ficado com o dinheiro para ela, assim como, nem chegou a comunicar sobre a venda à Larissa.

