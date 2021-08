Da Redação

Moscovis recebe alta e passa o Dia dos Pais com a filha

Após ser internado com covid-19 no Hospital CopaStar, em Copacabana, Zona Sul do Rio, o ator Eduardo Moscovis recebeu alta para se recuperar da doença. Neste domingo (8), passou o dia dos pais com a filha, Gabriela Richard.

Gabriela fez um post mostrando o pai em casa. "Não poderia pedir um dia dos pais melhor. Em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta", escreveu.

fonte: Reprodução/Instagram

Moscovis foi hospitalizado no último dia 5. O ator, de 53 anos, fez sucesso em várias novelas da TV Globo, como "O Cravo e a Rosa", além de filmes e séries.