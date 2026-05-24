Morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como suspeita pelas autoridades

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O fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto em sua casa, na rua da Mooca, na zona Leste da capital paulista.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso ocorrido nesse sábado (23) foi registrado no 42º Departamento de Polícia como morte suspeita.



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“A vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. Não foram encontrados sinais aparentes de violência no local”, disse, em nota, a SSP.

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A Integralmedica, marca de suplementos que o patrocinava, lamentou em nota o ocorrido.

“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade.”