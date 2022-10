Morte de Tenório faz Pantanal explodir na audiência; veja a cena

Da Redação

Tenório (Murilo Benício)

Na noite desta terça-feira (04), a Globo exibiu uma das cenas mais aguardadas de Pantanal. Trata-se do acerto de contas entre Alcides (Alcides Cazarré) e Tenório (Murilo Benício) no remake assinado por Bruno Luperi.

Alcides já tinha desistido da vingança contra o grileiro e tinha decidido voltar para o Sarandi ao lado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Porém, o casal de amantes acabou sendo pego no flagra por Tenório.

O personagem de Murilo Benício torturou Maria e Alcides e ainda estuprou o peão. Traumatizado, o personagem de Juliano Cazarré resolveu se vingar do crápula de Pantanal e teve a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para armar uma emboscada contra o vilão.

Para o alívio do público que finalmente pôde respirar aliviado ao ver Tenório pagando por todas as suas maldades, a web ficou em polvorosa. Além de atacar Tenório com uma zagaia roubada de José Leôncio (Marcos Palmeira), o grileiro disparou contra Zaquieu e ficou entre a vida e a morte.

Porém, o Velho do Rio (Osmar Prado) fez questão de cumprir a promessa feita para Muda (Bella Campos) e Juma (Alanis Guillen). Em forma de sucuri, o ser sobrenatural arrastou o grileiro para o rio e ele foi devorado por piranhas, tendo um desfecho trágico e merecido por toda a crueldade que ele fez na novela das nove da Globo. VEJA:

Com informações, TV Foco









